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Росія після чотирьох років катувань звільнила кримського журналіста Єсипенка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія після чотирьох років катувань звільнила кримського журналіста Єсипенка
У 2022 році підконтрольний РФ суд у Криму засудив Владислава Єсипенка до п’яти років позбавлення волі
фото: radiosvoboda.org

В ув’язненні Єсипенка «катували фізично та психологічно»

Росія відпустила фрілансера української редакції видання «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка, який пробув в ув’язненні чотири роки. Як інформує «Главком», про це пише «Радіо Свобода».

«Протягом понад чотирьох років Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму», – сказав головний виконавчий директор видання Стів Капус.

За його словами, в ув’язненні Єсипенка «катували фізично та психологічно».

Спершу російський суд призначив йому шість років позбавлення волі, але потім вирок зменшили до п’яти років. Зазначимо, що вихід Єсипенка на волю відбувся наступного дня після того, як у Білорусі на тлі візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога звільнили 14 політв’язнів.

Як відомо, у березні 2021 року видання «Крим.Реалії» повідомило, що в окупованому Криму затримали двох людей, що покладали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Серед них був уродженець Кривого Рогу Владислав Єсипенко, який, як зазначало ФСБ, мав громадянство Росії. Згодом з’ясувалося, що він є фрілансером «Радіо Свобода». Його звинуватили в збиранні інформації в інтересах спецслужб України, зберіганні саморобної вибухівки та помістили в ізолятор.

Водночас у Службі зовнішньої розвідки України, на яку, за словами російських силовиків, працював Єсипенко, інформацію про затримання «українського шпигуна» назвали пропагандистською акцією.

Після затримання до журналіста майже місяць не пускали незалежних адвокатів. Зрештою, російський державний телеканал «Крым 24» показав інтерв'ю з Єсипенком, де він «зізнається», що ділився своїми відео з українськими спецслужбами.

Проте журналіст урешті-решт поскаржився, що його катували, щоб отримати зізнання у злочині, зокрема застосовували електрошок.

Потім адвокат Олексій Ладін заявляв, що ФСБ Росії «погрожувала Єсипенку розправою» після того, як він розповів про тортури.

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Теги: Крим журналіст злочин вирок

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