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    Суспільство

    Російський політолог: Москва чекатиме від Зеленського поступок

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    Поступки Москва завжди вітає, але Зеленський не може почати&nbsp;<i>(своє президентство)</i>&nbsp;з поступок, - російський політолог - Російський політолог: Москва чекатиме від Зеленського поступок
    Поступки Москва завжди вітає, але Зеленський не може почати (своє президентство) з поступок, - російський політолог

    Всі слова Зеленського про необхідність діалогу з Росією є частиною його передвиборчого іміджу, не більше, - Павловський

    Російський політолог Гліб Павловський вважає, що Москва чекає поступок від кандидата у президенти Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах 21 квітня. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

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    Проте, на думку Павловського, всі слова Зеленського про необхідність діалогу з Росією і поліпшення стосунків з країною–агресором є частиною його передвиборчого іміджу.

    «Я не бачу поки у нього ніяких конкретних пропозицій. Його заяви щодо Росії розмиті і, по суті, іміджеві, а не політичні. Якщо він захоче щось зробити, то це величезна проблема і Москва цього не чекає», - стверджує російський політолог.

    Звичайно, за словами Павловського, поступки Москва завжди вітає, але політолог не думає, що Зеленський може почати (своє президентство) з поступок.

    Нагадаємо, Росія заборонила експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. 

    Також РФ опублікувала список заборонених українських товарів: взуття, фуфайки і труби.  Заборона накладається на імпорт труб з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів.

    Як повідомлялося, Росія з 1 червня обмежить постачання вугілля в Україну.

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