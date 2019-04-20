Російський політолог: Москва чекатиме від Зеленського поступок
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Розсилка
Всі слова Зеленського про необхідність діалогу з Росією є частиною його передвиборчого іміджу, не більше, - Павловський
Російський політолог Гліб Павловський вважає, що Москва чекає поступок від кандидата у президенти Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах 21 квітня. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».
Проте, на думку Павловського, всі слова Зеленського про необхідність діалогу з Росією і поліпшення стосунків з країною–агресором є частиною його передвиборчого іміджу.
«Я не бачу поки у нього ніяких конкретних пропозицій. Його заяви щодо Росії розмиті і, по суті, іміджеві, а не політичні. Якщо він захоче щось зробити, то це величезна проблема і Москва цього не чекає», - стверджує російський політолог.
Звичайно, за словами Павловського, поступки Москва завжди вітає, але політолог не думає, що Зеленський може почати (своє президентство) з поступок.
Нагадаємо, Росія заборонила експорт в Україну нафти та нафтопродуктів.
Також РФ опублікувала список заборонених українських товарів: взуття, фуфайки і труби. Заборона накладається на імпорт труб з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів.
Як повідомлялося, Росія з 1 червня обмежить постачання вугілля в Україну.