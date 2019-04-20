Російський політолог: Москва чекатиме від Зеленського поступок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поступки Москва завжди вітає, але Зеленський не може почати (своє президентство) з поступок, - російський політолог

Всі слова Зеленського про необхідність діалогу з Росією є частиною його передвиборчого іміджу, не більше, - Павловський

Російський політолог Гліб Павловський вважає, що Москва чекає поступок від кандидата у президенти Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах 21 квітня. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Проте, на думку Павловського, всі слова Зеленського про необхідність діалогу з Росією і поліпшення стосунків з країною–агресором є частиною його передвиборчого іміджу.

«Я не бачу поки у нього ніяких конкретних пропозицій. Його заяви щодо Росії розмиті і, по суті, іміджеві, а не політичні. Якщо він захоче щось зробити, то це величезна проблема і Москва цього не чекає», - стверджує російський політолог.

Звичайно, за словами Павловського, поступки Москва завжди вітає, але політолог не думає, що Зеленський може почати (своє президентство) з поступок.

Нагадаємо, Росія заборонила експорт в Україну нафти та нафтопродуктів.

Також РФ опублікувала список заборонених українських товарів: взуття, фуфайки і труби. Заборона накладається на імпорт труб з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів.

Як повідомлялося, Росія з 1 червня обмежить постачання вугілля в Україну.