  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК перенесла дебати на Суспільному на дев’яту вечора

    • Розсилка
    ЦВК перенесла дебати на Суспільному на дев’яту вечора

    О 19 годині мають розпочатися дебати на стадіоні, а потім продовжитися в студії Суспільного

    Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

    Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер.

    «Центральною виборчою комісією пропонується: визначити, що теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, за рахунок і в межах коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, організовуються та проводяться Національною суспільною телерадіокомпанією України в останню п’ятницю перед днем повторного голосування 19 квітня 2019 року на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення у прямому ефірі з 21 до 22 години тривалістю 60 хвилин безперервного ефірного часу за адресою: вулиця Андрія Іллєнка, 42, м.Київ, - озвучила текст постанови член ЦВК Катерина Махніцька.

    Раніше повідомлялося, що штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського станом на 18 квітня погодились на варіант єдиної трансляції для всіх телеканалів дебатів, які відбудуться на НСК «Олімпійський».

    Читайте також

    Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

    У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

    Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

    Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

      Читайте також: 
    Я прийшов – тебе нема. Що відомо про дебати на цей момент (оновлюється)

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    ЦВК Петро Порошенко телебачення Володимир Зеленський президент дебати НСК «Олімпійський»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ