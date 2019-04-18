ЦВК перенесла дебати на Суспільному на дев’яту вечора



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О 19 годині мають розпочатися дебати на стадіоні, а потім продовжитися в студії Суспільного

Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер.

«Центральною виборчою комісією пропонується: визначити, що теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, за рахунок і в межах коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, організовуються та проводяться Національною суспільною телерадіокомпанією України в останню п’ятницю перед днем повторного голосування 19 квітня 2019 року на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення у прямому ефірі з 21 до 22 години тривалістю 60 хвилин безперервного ефірного часу за адресою: вулиця Андрія Іллєнка, 42, м.Київ, - озвучила текст постанови член ЦВК Катерина Махніцька.

Раніше повідомлялося, що штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського станом на 18 квітня погодились на варіант єдиної трансляції для всіх телеканалів дебатів, які відбудуться на НСК «Олімпійський».

Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

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Джерело: Укрінформ