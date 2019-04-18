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    Думки вголос

    Путін ворог, Бандера — герой. Про враження після інтерв`ю Зеленського

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Путін ворог, Бандера — герой. Про враження після інтерв`ю Зеленського

    Із Зеленським працюють по незручних питаннях і є прогрес

    Враження після інтерв`ю Зеленського для РБК.

    1. Армагедону, якого найбільше чомусь бояться самозайняті люди, реалізовані творчі одиниці та ІТ-шники не буде. Путін ворог, Бандера — герой. Згортання укрїнського кіно і курсу на НАТО і ЄС не буде. Згортання декомунізації теж. Відмітив запит на комунікацію з народом, на чому сильно втратив ПП, який оточив себе агресивними придворними моноолешками. «Вы же понимаете – мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать», — якщо Зеленський справді почне роз’яснювальні роботи щодо НАТО і ЄС із електоратом, який завжди монолітно належав бойкам — респект.

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    2. Про перевибори. Визнав, що йому це вигідно, але знову ж таки все у руках депутатів — які або масово перефарбовуються під нового очільника, або тримають противагу і мають шанс показати, що Рада працює і веде дорогою рішучих рефірм) І вклепає по пиці за дурню і здачу інтересів. Цікаво ще що думає собі Гройсман, бо йому перевибори невигідні.

    3. Обіцяє, що з Медведчуком і Бойком в коаліцію не піде. Записуємо у блокнот, щоб перевірити ретельно восени — брехня чи позиція.

    4. Про Коломойського теж цікаво. «Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться». Беремо на олівець, щоб перевірити.

    5. Із Зеленським працюють по незручних питаннях і є прогрес. Я підмітила це ще по першій появі по скайп, коли в ефірі права на владу сиділи ще 7 кандидатів. Тоді всі ржали, але практика показує, що і зайця навчити палити можна.

    PS. Це розбір тез, а не агітація. Так само розберу позицію ПП, яка буде цими днями. як воно буде на практиці теж побачимо — бо говорити у нас вміють усі. А з практикою і кадрами біда.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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