Російський політолог: смішно, коли країни воюють, а у них зростає товарообіг



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Не варто шукати логіку у російсько-українських стосунках, її там немає, - російський політолог

У 2018 році імпорт з РФ зріс на 20%

Російський політолог Гліб Павловський вважає дивним той факт, що товарообіг між Україною і Росією за останні роки президентства Порошенка попри усі санкції зростав. Політолог відзначив це в інтерв’ю «Главкому».

Нагадаємо, у 2017 році товарообіг між країнами зріс уперше за попередні чотири роки. У 2018 році хоч експорт українських товарів до РФ знизився на 7% у порівнянні з попереднім роком, імпорт з РФ зріс на цілих 20%.

Саме тому, на думку російського політолога, ситуація, коли країни воюють, а у них зростає товарообіг, попри те, що вони оголошують санкції одна проти одної і борються з контрабандою, виглядає дуже смішно. «Не варто шукати логіку у російсько-українських стосунках, її там немає. «Ці відносини патологічні. Треба просто виходити з тієї раціональної обставини, що наші дві країни зрослися в таку патологічну пару, патологічних сіамських близнюків», - робить висновок Павловський.

Експерт також вважає, що «демонізація Порошенка у Росії» – це такий український мем, тому що насправді у Москви немає такого негативного ставлення до нього. «Є деякий страх перед тим, що Порошенко, судячи з його дій, його курсу, будував такий зменшений аналог нашої (тобто російської) системи, свою вертикаль влади, заснованої на стримуванні Росії. Це, звичайно, не подобалося Москві», - зазначає російський політолог.

Тому, за словами Павловського, Кремль у нинішній ситуації може увімкнутися у грі на боці тих, кому усе що завгодно краще, ніж Порошенко. «Тобто це гра в хаос. Але це небезпечна гра, зокрема й для Кремля», - вважає Павловський.