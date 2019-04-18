МВС не підтримує ні кандидата Порошенка, ні кандидата Зеленського, - Аваков



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Очільник Міністерства внутрішніх справ заявив, що підтримує чесний і прозорий вибір українців

Головне завдання Міністерства внутрішніх справ України на виборах - це підтримка вибору українців, підтримання порядку, безпеки і чесності голосування. Про це заявив очільник МВС Арсен Аваков, повідомляє «Цензор.Нет».

«Міністерство внутрішніх справ на цих виборах не підтримує ні кандидата Порошенка, ні кандидата Зеленського. Міністр внутрішніх справ на цих виборах не підтримує ні Порошенка, ні Зеленського. Я підтримую вибір українського народу. Я підтримую те, щоб цей вибір було зроблено чесно, прозоро і щоб він був захищений», - сказав Аваков.

https://censor.net.ua/ua/v3122930

Аваков також вважає, що головний ризик другого туру виборів вже пройдено.

Раніше Аваков прогнозував наростання політичних сутичок з наближенням другого туру виборів.

Також глава МВС заявив, що перший тур виборів відбувся абсолютно демократично.

Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).