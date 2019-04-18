У Києві суд знову наклав арешт на «вертолітний майданчик Януковича»



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Саме в конгресно-виставковому центрі «Парковий», який у народі називають вертолітним майданчиком Януковича, планувалася робота штабу Зеленського 21 квітня

Голосіївський суд знову наклав арешт на конгресно-виставковий центр «Парковий», який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив журналіст Богдан Амосов у Facebook.

Журналіст зазначив, що саме в «Парковому» планувалася робота штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського 21 квітня.

«Парковий» арештували, заборонивши користуватись ним, і передали в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів. Постанова вже набула чинності і підлягає негайному виконанню. Протягом п’яти днів ухвалу можна було оскаржити, однак, у розкладі судових засідань не зазначено, що хтось зі сторін подав апеляцію. Слідство наполягало, що через скасування арешту існують «ризики псування речового доказу, крім того існує суспільна небезпека», - підсумував журналіст.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).