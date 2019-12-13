Меркель пояснила, чому лідери країн ЄС одноголосно продовжили антиросійські санкції



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон на засіданні Європейської Ради

Меркель і Макрон поінформували ЄС про результати зустрічі в «нормандському форматі»

Прогрес у врегулюванні конфлікту в Україні є, однак поки його недостатньо для зняття антиросійських санкцій. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Меркель розповіла, що вона і президент Франції Еммануель Макрон поінформували лідерів країн Євросоюзу про підсумки саміту в «нормандському форматі». Вони відзначили, що знімати санкції з РФ зарано.

«Тому ми одноголосно прийняли рішення їх продовжити», - заявила канцлер.

Раніше в ході саміту в Брюсселі лідери країн ЄС одноголосно вирішили продовжити санкції щодо Росії ще на шість місяців.

Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації.

Також європейські міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До слова, також Росія на чотири роки була позбавлена права брати участь в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії через анексію Криму та окупацію територій на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС р