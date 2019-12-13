У Росії визнали, що на саміті в Парижі «Москва вирішила свої задачі краще інших»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко вважає, що РФ на зустрічі Нормандської четвірки була ефективнішою за усіх

Російський міністр повідомив, що дискусії на саміті в Парижі часом проходили на підвищених тонах

Російська делегація на саміті в «нормандському форматі», який пройшов 9 грудня в Парижі, не ставила захмарних цілей, тому «вирішила поставлені завдання краще і ефективніше інших». Про це заявив в п’ятницю заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко на засіданні так званого міжнародного дискусійного клубу «Валдай», пишуть росЗМІ.

За його словами, головним завданням української делегації було спробувати відкрити мінський комплекс заходів і спробувати змінити порядок дій, який там позначений. «Як ви розумієте, наша задача була абсолютно протилежною, — вказав дипломат. — І нам вдалося добитися головного: ще раз підтвердження з боку президента України Володимира Зеленського прихильності мінським угодами. Будуть знову різні інтерпретації зустрічі, оцінки, але те, з чим Зеленський їхав в Париж, йому не вдалося зробити».

Руденко також зазначив, що дискусії на саміті в Парижі часом проходили на підвищених тонах. «Якийсь час там були ідеї переробити той документ, який був узгоджений у вересні, — пояснив він. — Але твердість нашого лідера все це запобігла. Таким чином, наша делегація зіграла краще і ефективніше, а захмарних завдань ми не ставили».

Порушуючи тему наступної зустрічі в «нормандському форматі», заступник міністра зазначив, що стверджувати, що вона пройде через чотири місяці поки рано. «У нас були випадки, коли намічалися дати зустрічей, а потім вони скасовувалися, — сказав Руденко. — Дійсно, ситуація досить непередбачувана. І як буде розвиватися далі ця історія, багато в чому буде залежати і від ситуації усередині України, і від того, як будуть сприйняті підсумки паризького «бенефісу Зеленського».

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.