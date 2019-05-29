Розпочалося ранкове засідання парламенту



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У другу половину дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах

Парубій дав доручення членам Комітету з питань правової політики та правосуддя на засіданні в середу розглянути питання відставки уряду, а також підготувати до розгляду в другому читанні проекту Виборчого кодексу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У залі зареєструвалися 334 народні депутати, повідомляє «Укрінформ».

Традиційно засідання в середу розпочалося з виступів народних депутатів.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада заслухає звіт Рахункової палати за 2018 рік.

Окрім того, на засіданні Ради в середу депутати планують розглянути проекти постанов щодо затвердження рекомендацій парламентських слухань «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» (проект постанови №9408) та «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату» (№9129).

Традиційно в середу на порядку денному ратифікаційний блок питань.

У другу половину дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Так, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради розгляне пропозиції та поправки до законопроекту №1098 «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», що передбачає, зокрема, процедуру імпічменту президенту.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення членам Комітету з питань правової політики та правосуддя на засіданні в середу розглянути питання відставки уряду, а також підготувати до розгляду в другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1).