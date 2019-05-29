400 українців вже змінили собі місце голосування на виборах в Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змінити місце голосування можна до 15 липня

За менше ніж два місяці до позачергових парламентських виборів вже 400 українців змінили місце голосування.

Про це повідомляє ТСН.Ранок.

За даними Держреєстру виборців, найактивніше змінюють місце голосування у Києві. Натомість на Буковині поки жодного такого охочого.

Змінити місце голосування можна до 15 липня. Ті, хто будуть голосувати не вдома - отримають лише один бюлетень і зможуть поставити галочку тільки за депутатів по партійних списках. Адже за мажоритарного кандидата віддати свій голос можна буде тільки в межах рідного округу.

У Центрвиборчкомі наголошують, що проведення дострокових виборів під загрозою зриву. Досі не внесені зміни до порядку державних закупівель. У ЦВК нарікають, що нинішній порядок не дозволяє проводити тендери у стислі строки, а у них на друк бюлетенів буде всього 17 днів.

Нагадаємо, указом президента дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.