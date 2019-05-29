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    В Раді сьогодні представлять звіт Рахункової палати

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    В Раді сьогодні представлять звіт Рахункової палати

    У другу половину дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах

    Верховна Рада в середу, 29 травня, планує заслухати звіт Рахункової палати за 2018 рік.

    Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

    Звіт має представити голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

    Окрім того, на засіданні Ради в середу депутати планують розглянути проекти постанов щодо затвердження рекомендацій парламентських слухань «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» (проект постанови №9408) та «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату» (№9129).

    Традиційно в середу на порядку денному блок питань ратифікацій.

    У другу половину дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

    Так, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради розгляне пропозиції та поправки до законопроекту №1098 «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», що передбачає, зокрема, процедуру імпічменту президента.

    Раніше повідомлялося, що 29 травня об'єднання «Самопоміч» представить кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради і публічно визначить їхні місця в списку на форумі «Відкриті списки - фінал».

    Джерело: Укрінформ

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