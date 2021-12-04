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    Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

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    ДСНС попередила про лавинну небезпеку в Карпатах - Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
    ДСНС попередила про лавинну небезпеку в Карпатах
    фото з відкритих джерел

    У Карпатах очікують на значний приріст снігового покриву

    Держслужба України з надзвичайних ситуацій попередила про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    «У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4–5 грудня – у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека», – ідеться в повідомленні.

    Ситуація відповідатиме третьому рівню небезпеки.

    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) небезпека
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    Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах