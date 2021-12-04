Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
У Карпатах очікують на значний приріст снігового покриву
Держслужба України з надзвичайних ситуацій попередила про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
«У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4–5 грудня – у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека», – ідеться в повідомленні.
Ситуація відповідатиме третьому рівню небезпеки.
Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг. Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).
Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.
Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).