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    У Карпатах почалася хуртовина та вдарив сильний мороз

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    У Карпатах почалася справжня зима - У Карпатах почалася хуртовина та вдарив сильний мороз

    У Карпатах почалася справжня зима

    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    На високогір'ї Карпат сьогодні видимість впала до 40 метрів

    У Карпатах сьогодні вдарив сильний мороз, а високогір'я замело снігом. В Івано-Франківській області на горі Піп Іван мороз сягає 12 градусів, хуртовина і обмежена видимість до 40 м. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у соцмережі.

    «Станом на 09:00 30.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с. Хуртовина. Температура повітря -12°С», – повідомляє пошуково-рятувальний пост.

    Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат висотою 2028 м.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг. За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, в середу є імовірність того, що більшість регіонів, особливо західні, північні, центральні, можуть побачити вже досить відчутний сніг. Увечері в середу опади доберуться і до східних регіонів. Однак це ще не буде стійкий пухкий сніговий покрив.

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    Теги: Карпати (гори) негода
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    У Карпатах почалася хуртовина та вдарив сильний мороз