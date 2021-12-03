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    Львівщину замело снігом (фото)

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    За містом намело чимало снігу, а у самому Львові ледь-ледь - Львівщину замело снігом (фото)
    За містом намело чимало снігу, а у самому Львові ледь-ледь
    фото: «032.ua» та ТСН

    Синоптики прогнозують, що впродовж дня в області йтиме сніг

    Станом першу половину дня 3 грудня у низці районів Львівщини спостерігається справжня зима - випала велика кількість снігу та утворилися кучугури і сильні замети. Тим часом у Львові можна побачити лише незначні опади.

    Місцеве видання «032.ua» пропонує переглянути, як засипало снігом, зокрема, Турківський район області.

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    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)
    Львівщину замело снігом (фото)

    За даними синоптиків, 3 грудня, у Львівській області температура повітря впаде до нуля і коливатиметься впродовж доби в межах -1°С та +2°С. Вночі та вдень йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

    Тим часом синоптики попереджають, що снігова буря – з ожеледицею та пронизливим вітром – насувається сьогодні на Україну.
    Вже вночі через снігопад знеструмленими залишилися 90 населених пунктів – у Львівській та Закарпатській областях.

    Варто зазначити, впродовж ночі 3 грудня у Львівській області дороги державного та місцевого значення від снігу очищали 87 одиниць техніки. Використали 466 тонн піщано-соляної суміші для механізованої та ручної підсипки.

    У самому Львові не спостерігається снігових заметів, а лише налипання мокрого снігу. Ускладнення у русі транспорту досить незначні.

    Раніше повідомлялося, що зима в Україні цього року, та і в Європі загалом, буде м’якою, теплішою за норму.

    Погода в Україні у грудні дивуватиме теплими днями, лише вночі ймовірне зниження температурних показників.

    Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: прогноз погоди Львівщина дороги атмосферне явище рятувальники снігопад повітря вітер
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    Львівщину замело снігом (фото)