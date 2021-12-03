Львівщину замело снігом (фото)

За містом намело чимало снігу, а у самому Львові ледь-ледь

Синоптики прогнозують, що впродовж дня в області йтиме сніг

Станом першу половину дня 3 грудня у низці районів Львівщини спостерігається справжня зима - випала велика кількість снігу та утворилися кучугури і сильні замети. Тим часом у Львові можна побачити лише незначні опади.

Місцеве видання «032.ua» пропонує переглянути, як засипало снігом, зокрема, Турківський район області.

За даними синоптиків, 3 грудня, у Львівській області температура повітря впаде до нуля і коливатиметься впродовж доби в межах -1°С та +2°С. Вночі та вдень йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Тим часом синоптики попереджають, що снігова буря – з ожеледицею та пронизливим вітром – насувається сьогодні на Україну.

Вже вночі через снігопад знеструмленими залишилися 90 населених пунктів – у Львівській та Закарпатській областях.

Варто зазначити, впродовж ночі 3 грудня у Львівській області дороги державного та місцевого значення від снігу очищали 87 одиниць техніки. Використали 466 тонн піщано-соляної суміші для механізованої та ручної підсипки.

У самому Львові не спостерігається снігових заметів, а лише налипання мокрого снігу. Ускладнення у русі транспорту досить незначні.

Раніше повідомлялося, що зима в Україні цього року, та і в Європі загалом, буде м’якою, теплішою за норму.

Погода в Україні у грудні дивуватиме теплими днями, лише вночі ймовірне зниження температурних показників.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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