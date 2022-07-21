Північ та схід накриють грози: якою буде погода 21 липня

У Києві 21-го липня буде тепло

У четвер, 21 липня, синоптики прогнозують дощі з грозами у північних та східних областях України. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Зокрема опади передбачаються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Найвищою передбачається температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус. На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.

Вітер у четвер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду, у східних областях та у південній частині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 21-го липня буде тепло, до +24, +26 градусів.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.