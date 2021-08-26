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    Попри дощі в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

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    В Україні 26 серпня зберігається надзвичайна пожежна небезпека - Попри дощі в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
    В Україні 26 серпня зберігається надзвичайна пожежна небезпека
    Фото: ДСНС

    Синоптики повідомили, в яких областях високий рівень пожежної небезпеки

    В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Обмеження стосуватимуться областей у східній та південній частині країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, 26 серпня пожежна небезпека загрожує жителям:

    • Луганської,
    • Харківської,
    • Одеської,
    • Миколаївської,
    • Херсонської областей.
    Фото: Укргідрометцентр
    Фото: Укргідрометцентр

    Надзвичайна пожежна небезпека – загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

    Додамо, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження у семи областях.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр пожежна небезпека повітря небезпека
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    Попри дощі в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека