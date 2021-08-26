Попри дощі в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
В Україні 26 серпня зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Фото: ДСНС
Синоптики повідомили, в яких областях високий рівень пожежної небезпеки
В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Обмеження стосуватимуться областей у східній та південній частині країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, 26 серпня пожежна небезпека загрожує жителям:
- Луганської,
- Харківської,
- Одеської,
- Миколаївської,
- Херсонської областей.
Фото: Укргідрометцентр
Надзвичайна пожежна небезпека – загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Додамо, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження у семи областях.
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