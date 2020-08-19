ЦВК просить силовиків надати інформацію про можливі загрози для виборів на Донбасі



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Раніше ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області Фото: Главком

Після отримання відповідей компетентних органів ЦВК може змінити своє рішення щодо неможливості проведення місцевих виборів на окремих територіях Донбасі

Центральна виборча комісія просить Раду національної безпеки і оборони та силові відомства надати інформацію про можливі загрози під час місцевих виборів на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що комісія звернулася до Донецької та Луганської ОДА з надання актуальних висновків про можливості організації підготовки і проведення місцевих виборів на виборчих дільницях, а також про можливості організації підготовки і проведення виборів депутатів райрад.

«ЦВК не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей», – додали в пресслужбі.

У ЦВК також зазначили, що з огляду на необхідність забезпечення можливості громадянам реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у виборах, у відомстві бачать потребу в уточненні у компетентних органів інформації про ситуацію безпеки на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

Перші місцеві вибори не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та восьми громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Крім того, комісія взяла до відома, що на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

Нагадаємо, ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.