Сенцов розкритикував ПАРЄ за повернення російської делегації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український режисер Олег Сенцов нагадав, що нині в РФ утримуються щонайменше 86 громадян України

Сенцов сподівається, що Рада Європи сприятиме звільненню протиправно утримуваних Росією українських політичних в'язнів

Колишній політв'язень Кремля український режисер Олег Сенцов розкритикував ПАРЄ за повернення російської делегації, у той час коли у в'язницях РФ утримують українських політв'язнів.

Про це Сенцов сказав під час дискусії у ПАРЄ про виклики з боку авторитарних режимів міжнародним механізмам із захисту прав людини, повідомляє Укрінформ.

«Більшість українців і я особисто не вітаємо цей крок (повернення російської делегації до ПАРЄ - ред.). Тому що умови для цього, включаючи виконання відповідних резолюцій та рекомендацій, російською стороною не виконані. Нині росіяни вважають це перемогою – що повернулися сюди, нічого не зробивши, та продовжують роботу, ніби нічого не сталося. Я сподіваюся, що це не так. Ми нічого не забули. Подивимося, що буде далі», - сказав Сенцов.

Він нагадав, що нині в РФ утримуються щонайменше 86 громадян України.

«Агресія проти моєї країни триває. Крим і Донбас залишаються окупованими. Щонайменше 86 українців, переважно кримських татар, утримуються в Росії. Окрім цього, щонайменше 227 людей перебувають у в'язницях окупованого Донбасу, що контролюється Росією», - наголосив колишній політв'язень.

Сенцов висловив сподівання, що Рада Європи сприятиме звільненню протиправно утримуваних Росією українських політичних в'язнів.

Як повідомлялося, кінорежисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму, Кольченка - до 10 років ув'язнення. Обидва свою провину не визнали.

В ув'язненні Сенцов оголошував голодування з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів у РФ, яку тримав 145 днів і був змушений припинити через загрозу насильницького годування.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». В Україну повернулися 11 політв'язнів, серед яких і Сенцов із Кольченком, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки військові моряки.