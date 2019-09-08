У Москві затримали активістку Івлєву, яка допомагала полоненим українцям



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Поліцейські затримували всіх, хто був одягнутий у футболки з іменами політв'язнів

На Тверській вулиці в неділю, 8 вересня, повинні були пройти пікети на підтримку політв'язнів

У Москві в районі Тверської вулиці співробітники поліції затримали активістку Вікторію Івлєву і журналіста Іллю Азара, якого незабаром відпустили.

Про це повідомляє «МБХ медиа».

За їх даними, також затримані журналіст Максим Кондратьєв, муніципальний депутат Віктор Котов і начальник передвиборчого штабу фігуранта «московської справи» Єгора Жукова Євген Овчаров.

Телеграм-канал «Объединенные демократы» також повідомляє про затримання учасниці Pussy Riot Марії Альохіної.

На Тверській вулиці в неділю, 8 вересня, повинні були пройти пікети на підтримку політв'язнів. Альохіна повідомила «Медиазоне», що затримано як мінімум дев'ять осіб.

Дмитро Гудков у своєму телеграм-каналі написав, що поліцейські затримували всіх, хто був одягнутий у футболки з іменами політв'язнів.

Нагадаємо, у Росії сьогодні відбувався єдиний день голосування.

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.