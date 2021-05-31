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    Автор пісень Сергій Підкаура: «Я на сьомому небі від потенціалу нашої країни»

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    &laquo;Пісні мої, як діти, &ndash; чим краще ти її прилаштуєш, тим більше вона тебе радуватиме&raquo; - Автор пісень Сергій Підкаура: «Я на сьомому небі від потенціалу нашої країни»
    «Пісні мої, як діти, – чим краще ти її прилаштуєш, тим більше вона тебе радуватиме»
    Фото з відкритих джерел

    Артист втішений тими різноманітними процесами, які відбуваються в українській музиці

    Автор пісень Сергій Підкаура, який дуже тривалий час грає в групі The ВЙО, не припиняє співпрацювати з Наталею Могилевською та створює пісні для українських артистів. В інтерв’ю «Суспільному» Сергій Підкаура розповів про нові етапи творчості, роботу з іншими артистами та свої розкрив свої музичні вподобання.

    Говорячи про пісню «Плачу і сміюся», яку виконала Tayanna, автор наголосив: «Пісні мої, як діти, – чим краще ти її прилаштуєш, тим більше вона тебе радуватиме».

    Розповів автор пісень у про нове творіння – сольний сингл «Blonda». «Шанувальники моєї творчості знають, що у мене фантомні образи. Вони збірні. Це звичайна білявка, яку ми бачимо на вулицях міста кожного дня, можливо, це ваша сусідка, можливо, ваш офісний працівник. Я просто дозволив собі їх так назвати, бо, може, для когось кусається слово «блонда». Це просто пісня, яка присвячується усім білявкам, в яких логіка – генератор випадкових чисел. Це я загнув, але ніжності більше, сто відсотків. Отака в мене Blonda вийшла», – підкреслив Сергій Підкаура.

    Артист наголосив на тому, що пишучи пісні для когось, переважно керується єдиним принципом: «От коли приходить натхнення, то беру гітару, олівця, аркуш паперу, і щось собі сиджу пишу. І потім вже відчуваю, що цій людині можу запропонувати цю пісню».

    Він додав про співпрацю з виконавцями пісень, зокрема Таянною: «Десь в космосі відчиняю цей портал. І уявляю, як би цю пісню міг виконати той чи інший артист. А з Таянною я давно знайомий і дуже зачарований нею як співачкою та людиною. Вона послухала мою пісню зробила її бомбово, тому дуже щасливий», – не стримувався в щирості артист.

    Розкрив Сергій свої музичні вподобання. «Якщо раніше були підбірки – електронна музика, блюз, рок. То зараз дивлюся – босанова ранішня, босанова із саксофоном, босанова без саксофону. Не хочу нікого образити, але особисто я трішки занепокоєний, тому що таке відчуття, що «музика з яйцями» почала втрачатися».

    Артист додав, що втішений тими різноманітними процесами, які відбуваються в українській музиці. «Я на сьомому небі від потенціалу нашої країни. Це дуже круто, бо я різноманітний і дуже великий шанувальник електронної музики, але спокійно можу послухати і колектив, який топовий зараз».

    Повертаючись до своєї творчості артист поділився, що «Завари, мені чаю, мала» – його візитівка. «Те, що вона не так сильно розкручена, теж нічого страшного. Тішуся, коли до мене на концерт приходять люди, які знають всі мої пісні напам’ять», – резюмував артист.

    Додамо, що громадянин країни-агресорки Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), який у 2015 році незаконно проникнув на територію тимчасово окупованого Криму та здійснював там гастрольну діяльність, все ж таки виступив на відкритті клубу-ресторану Queen в Одесі.

    Теги: музика Україна артист співачка
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    Автор пісень Сергій Підкаура: «Я на сьомому небі від потенціалу нашої країни»