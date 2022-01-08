Шахраї вигадали нову схему із «Вовиною тисячею»

Приватбанк попередив про випадки «розводу» клієнтів

Приватбанк попередив українців про нову шахрайську схему. Про це йдеться у повідомленні банку.

За інформацією банку, наразі деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку в яких зазначено текст на кшталт: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам».

Надалі, після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого акаунту «Приват24» на шахрайському фішинговому сайті, після чого шахраю отримують можливість списувати гроші з рахунків.

Приватбанк наполегливо рекомендує українцям в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від «Приват24». Приватбанк не розповсюджував таких СМС, чи повідомлень у месенджерах».

«Наполегливо рекомендуємо при отриманні подібних СМС-повідомлень не переходити за посиланням, яке вказано у повідомленні та якомога швидше звертатися до гарячої лінії Приватбанку 3700 за додатковими роз'ясненнями», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пообіцяв виплатити 1 тис. грн кожному, хто пройшов повний курс вакцинації. В уряді підкреслили, що ініціатива президента направлена на підтримку бізнесу, який постраждав під час карантину.

У грудні держбанки почали виплачувати «Вовину тисячу».

Згодом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв, які від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення.

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