Термінал не працює? Що трапилось в українських кав'ярнях і магазинах

З першого січня запрацювали нові правила розрахунку між бізнесом та клієнтами

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«Терминал не работает»

Заметили, сколько таких объявлений сейчас в маленьких кофейнях и магазинах?

Если быть совсем честным, то объявление должно было бы звучать так «терминал работает, но от греха подальше мы его пока спрятали»

В чем дело?

С первого января все единоналожники должны перейти на использование РРО или ПРРО. До последнего момента была надежда, что в верховной раде проголосуют отсрочку введения этой нормы до 2023 года, поэтому кто-то не готовился ибо надеялся, а кто-то в принципе не готовился и даже не знал, как у нас часто бывает. О том, что РРО таки должны быть с 2022 года, стало понятно 29 декабря. Итого, половина единоналожников первого января оказались не готовы и во избежание штрафов принимают только наличку.

Но даже те, кто оказался готовы, стали заложниками ситуации. Например, один из самых популярных программных РРО (ПРРО) Chekcbox, вышедший на рынок ещё в 2020 году, с первого января нещадно тупил.

Собственник проекта Дмитрий Дубилет заявлял, что в связи с этим подумывает о суициде и обещал написать письмо в налоговую, чтобы тех, у кого глючил Chekcbox не штрафовали. Потом заявил, что будет возмещать начисленные штрафы. Но как мы знаем, обещать – не значит жениться, поэтому только время покажет, станут ли налоговики штрафовать единщиков за ошибки программистов и будут ли программисты эти штрафы возмещать.

Тем временем ПриватБанк пообещал, что с февраля можно будет заменить обычный терминал на терминал с функцией РРО и многие просто решили дождаться новых терминалов и пока принимать все наличкой

Для баров и ресторанов с первого января обязательно при продаже алкоголя сканировать акциз. После наших вопросов как сканировать акциз для коктейля, в который идёт два-три вида алкоголя и как сохранить акцизную марку на баре, когда крышка открыта и одна бутылка иногда разливается несколько дней очень небольшими порциями, «облегчили» задачу тем, что сканировать нужно один раз – при открытии бутылки.

Теперь осталось это как-то скоординировать с программой, которая просит акциз каждый раз и «не пускает» встречку по системе без скана акциза.

А в целом все по общему сценарию – коммуникационная программа провалена, вопросов больше чем ответов, не готовыми оказались ни предприниматели, которые надеялись, что снова как-то пронесёт, ни разработчики программных продуктов, ни власть, которая уже в январе стала публиковать противоречивые пояснения.

И особенно не готовыми оказались потребители – за последние годы процент расчёта наличными уменьшился в разы и масса людей привыкли жить без кошелька и купюр. Историй о том, как сейчас в маленьких пгт атакуют банкоматы – массы. Ближайший месяц кеш снова будет актуален.

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Джерело: блог Олесі Остафьєвої

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