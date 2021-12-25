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    Економіка та фінанси

    Держбанки почали виплачувати «Вовину тисячу»

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    24 грудня державні банки почали виплачувати кошти за програмою &laquo;єПідтримка&raquo; - Держбанки почали виплачувати «Вовину тисячу»
    24 грудня державні банки почали виплачувати кошти за програмою «єПідтримка»
    фото з відкритих джерел

    До програми долучилися «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк»

    24 грудня гроші за програмою «єПідтримка» почали нараховувати «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк». Про це повідомляє урядовий портал.

    Там додали, що понад 3,6 мільйонів людей вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках.

    Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно.

    Також відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

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    Теги: Ощадбанк гроші українці Приватбанк
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    Держбанки почали виплачувати «Вовину тисячу»