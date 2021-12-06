Тисяча за вакцинацію. Глава МОЗ попередив про шахрайську схему

Шахраї виманюють в українців номер карти та інші персональні дані начебто для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення

Шахраї від імені МОЗ надсилають українцям повідомлення щодо отримання тисячі гривень за вакцинацію

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв, які від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Про це він повідомив на брифінгу 6 грудня.

«Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Запевняю, від імені Міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам», – сказав Ляшко.

Міністр додав, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

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