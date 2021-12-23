«Вовина тисяча» для вакцинованих за кордоном: коли і як її можна отримати

Стало відомо, як виплачуватимуть нагороду за вакцинацію українцям, які зробили щеплення в інших країнах

Українці, які вакцинувалися від коронавірусу за кордоном, також зможуть взяти участь у програмі «єПідтримка» та отримати на рахунок 1000 гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Уніан».

Програма виплат «тисячі Зеленського» запрацювала по всій країні. Навіть якщо українця було вакциновано за кордоном, головне, щоб в Україні його внесли до електронної медичної системи. Це може зробити сімейний лікар. Після цього потрібно згенерувати кодовий сертифікат у «Дії» та оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків. Протягом 10 днів гроші будуть зараховані на віртуальну картку.

Витратити гроші можна протягом чотирьох місяців на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, залізничних та авіаквитків. З 1 січня українці віком понад 60 років зможуть купувати також ліки на отриману тисячу.

Українці, які не зареєстровані у «Дії», зможуть отримати «тисячу Зеленського» готівкою орієнтовно у другій декаді 2022 року. Гроші будуть видавати ті самі фінустанови, які беруть участь у програмі «єПідтримка». Це ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк та monobank.

Українці вже витратили понад 134 млн грн на послуги, зареєстровані у державній програмі з виплат вакцинованим. За останні дві доби 4,9 млн українців відкрили рахунки для отримання тисячі гривень за вакцинацію. Найактивніше вакциновані громадяни витрачають гроші на книги, квитки в кінотеатри та залізничні квитки.

Нагадаємо, станом на 22 грудня українці подали заявок на отримання 1 тисячі грн у межах програми «єПідтримка» на 4,5 мільярда гривень. Понад 2,3 мільйона українців уже отримали виплату, а загалом вони вже витратили понад 206 млн «ковідних» гривень.

Стало відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.

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