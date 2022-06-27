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    Суспільство

    Що таке демократія? Соціологи оприлюднили думку українців

    94% українців відповіли, що їм важливо, щоб Україна стала повноцінною демократією - Що таке демократія? Соціологи оприлюднили думку українців
    94% українців відповіли, що їм важливо, щоб Україна стала повноцінною демократією
    фото з відкритих джерел

    Українці назвали найважливіші для характеристики демократії

    Українці дали своє визначення поняттю «демократія».Про це свідчать дані опитування про зміну думок українців після початку війни, яке провів на початку травня Київський міжнародний інститут соціології, що є в розпорядженні Центру стратегічних комунікацій.

    Статистика Київського міжнародного інституту соціології

    Статистика Київського міжнародного інституту соціології

    94% українців відповіли, що їм важливо, щоб Україна стала повноцінною демократією. В ній українці цінують: свободу слова – 64%, справедливе правосуддя для всіх – 60%, чесні вибори – 47%. Таким чином, українці сприймають цю війну як світоглядну, де боротьба йде за принципи організації життя для майбутніх поколінь.

    Варіант миру, коли Україна повертає собі лише територію, яку контролювала до початку повномасштабного нападу 24 лютого вважають неприйнятним 66% українців, тоді як для 26% – цей варіант підходить. Зупинка війни на територіях, які Україна контролює зараз є неприйнятним для 80%, прийнятною для 13%. Отже, українці схиляються до того, що майже нереально помиритися з Росією без звільнення територій.

    Дослідження відбувалось з 2 по 11 травня. Соціологи провели телефонні опитування 2500 українців, які проживали на підконтрольних територіях на момент 24 лютого. Ті українці, які проживають на новоокупованих територіях брали участь в опитуванні якщо вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

    Крім того, українці назвали найвразливіші сфери життя під час війни.

    Раніше повідомлялося, що 40% росіян, які спілкуються з українськими родичами та знайомими, висловлюють їм підтримку. 27% співчувають українцям і 13% критикують дії та політику РФ.

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    Теги: росія окупанти вибори війна статистика українці Україна правосуддя демократія окупація #stoprussia
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    Що таке демократія? Соціологи оприлюднили думку українців