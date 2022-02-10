Демократія в Україні – це не порожній звук

Білоруський диктатор казиться через те, що ніхто не вірить у його легітимність

На відміну від Білорусі, ми живемо у вільній країні

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Посольство Республики Беларусь возмутилось тем, что в Днепре возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг.

Также гневными эскападами разразились все крупнейшие информационные агентства Российской Федерации.

…

Уважаемые коллеги, постараюсь разъяснить вам ситуацию спокойно и простыми словами.

Хотя, увы, уверен, что вы не поймёте.

…

Понимаете, мы живем в свободной стране?

Понимаете?

Мы живем в свободной стране.

Да, в нашей стране масса проблем, но в ней легко дышать.

Например, у нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников.

Более, того, мы нашему президенту не подчиняемся.

Мы – отдельная ветвь власти.

Мы – местное самоуправление.

Мы можем не любить нашего президента, спорить с ним и даже ругаться.

Но мы НЕ ДАДИМ его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам.

Потому, что он – НАШ президент.

Не ваш.

Мы его сами себе выбрали.

Хороший он или плохой.

…

Далее, в Украине, как президент не командует мэрами и муниципалитетами, также мэры и муниципалитеты не командуют гражданами.

Мы живем в свободной стране, понимаете?

У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и ему за это ничего не будет.

Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру.

Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше.

Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится.

Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине.

Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет.

Хоть радужные.

Это её право.

И «власти Днепра» тут молодёжи не указ.

Потому, что мы живем в свободной стране.

…

Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране.

И готовы её защищать.

Хотя это, наверное, вам точно этого не понять.

Ни в России, ни в Беларуси.

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Джерело: блог Бориса Філатова

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