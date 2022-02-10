Демократія в Україні – це не порожній звук
На відміну від Білорусі, ми живемо у вільній країні
Мовою оригіналу
Посольство Республики Беларусь возмутилось тем, что в Днепре возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг.
Также гневными эскападами разразились все крупнейшие информационные агентства Российской Федерации.
…
Уважаемые коллеги, постараюсь разъяснить вам ситуацию спокойно и простыми словами.
Хотя, увы, уверен, что вы не поймёте.
…
Понимаете, мы живем в свободной стране?
Понимаете?
Мы живем в свободной стране.
Да, в нашей стране масса проблем, но в ней легко дышать.
Например, у нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников.
Более, того, мы нашему президенту не подчиняемся.
Мы – отдельная ветвь власти.
Мы – местное самоуправление.
Мы можем не любить нашего президента, спорить с ним и даже ругаться.
Но мы НЕ ДАДИМ его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам.
Потому, что он – НАШ президент.
Не ваш.
Мы его сами себе выбрали.
Хороший он или плохой.
…
Далее, в Украине, как президент не командует мэрами и муниципалитетами, также мэры и муниципалитеты не командуют гражданами.
Мы живем в свободной стране, понимаете?
У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и ему за это ничего не будет.
Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру.
Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше.
Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится.
Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине.
Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет.
Хоть радужные.
Это её право.
И «власти Днепра» тут молодёжи не указ.
Потому, что мы живем в свободной стране.
…
Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране.
И готовы её защищать.
Хотя это, наверное, вам точно этого не понять.
Ни в России, ни в Беларуси.
Джерело: блог Бориса Філатова