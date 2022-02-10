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    Думки вголос

    Демократія в Україні – це не порожній звук

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

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    Білоруський диктатор казиться через те, що ніхто не вірить у його легітимність - Демократія в Україні – це не порожній звук
    Білоруський диктатор казиться через те, що ніхто не вірить у його легітимність
    фото з відкритих джерел

    На відміну від Білорусі, ми живемо у вільній країні

    Мовою оригіналу

    Посольство Республики Беларусь возмутилось тем, что в Днепре возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг.

    Также гневными эскападами разразились все крупнейшие информационные агентства Российской Федерации.

    Уважаемые коллеги, постараюсь разъяснить вам ситуацию спокойно и простыми словами.

    Хотя, увы, уверен, что вы не поймёте.

    Понимаете, мы живем в свободной стране?

    Понимаете?

    Мы живем в свободной стране.

    Да, в нашей стране масса проблем, но в ней легко дышать.

    Например, у нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников.

    Более, того, мы нашему президенту не подчиняемся.

    Мы – отдельная ветвь власти.

    Мы – местное самоуправление.

    Мы можем не любить нашего президента, спорить с ним и даже ругаться.

    Но мы НЕ ДАДИМ его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам.

    Потому, что он – НАШ президент.

    Не ваш.

    Мы его сами себе выбрали.

    Хороший он или плохой.

    Далее, в Украине, как президент не командует мэрами и муниципалитетами, также мэры и муниципалитеты не командуют гражданами.

    Мы живем в свободной стране, понимаете?

    У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и ему за это ничего не будет.

    Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру.

    Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше.

    Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится.

    Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине.

    Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет.

    Хоть радужные.

    Это её право.

    И «власти Днепра» тут молодёжи не указ.

    Потому, что мы живем в свободной стране.

    Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране.

    И готовы её защищать.

    Хотя это, наверное, вам точно этого не понять.

    Ни в России, ни в Беларуси.

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    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Дніпро демократія
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    Демократія в Україні – це не порожній звук