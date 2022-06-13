Як родичі українців з РФ реагують на війну: статистика

Родичі та друзі в Росії є майже у половини українців

Великий відсоток росіян намагаються уникати обговорення теми війни

40% росіян, які спілкуються з українськими родичами та знайомими, висловлюють їм підтримку. 27% співчувають українцям і 13% критикують дії та політику РФ.

Такі результати були отримані під час дослідження «100 днів. Українці та війна», яке проводилося з 1-4 червня 2022. Методом онлайн інтерв’ю було опитано 7414 респондентів, які належать до міського населення України віком від 14 до 55 років, за усіма регіонами, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Статистика дослідження «100 днів. Українці та війна»

Серед інших аспектів дослідники вивчали спілкування з росіянами та поставили українцям таке запитання: «Якщо Ви спілкувались раніше або продовжуєте з ними спілкуватися, якою під час вашого останнього спілкування була їхня основна реакція на війну Росії проти України?»

23% українців відповіли, що росіяни цитують їм тези російської пропаганди та намагаються переконати, що РФ визволяє Україну. На їх думку, 5% росіян демонструють агресивне ставлення до України. 8% говорять, що обидві сторони є винними. І ще великий відсоток росіян (23%) намагаються уникати обговорення теми війни.

Взагалі ж родичі та друзі в Росії є майже у половини українців, які мешкають в містах віком від 14 до 55 років. З них дві третини, 64%, мали спілкування з росіянами після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Тим часом Росію масово покидають мігранти з держав СНД.