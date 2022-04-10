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    Події в Україні

    Скількох дітей вбили рашисти: оновлена статистика

    Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти - Скількох дітей вбили рашисти: оновлена статистика
    Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти
    фото з відкритих джерел

    Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 176 дітей. Ще 336 зазнали поранень на ранок 10 квітня, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

    «Найбільше постраждало дітей у Донецькій області 108, Київській 93, Харківській 76, Чернігівській 51, Миколаївській 40, Луганській 35, Запорізькій 22, Херсонській 29, столиці 16, Сумській 16, Житомирській 15. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях», ідеться в повідомленні.

    4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток із братом йшли до магазину й побачили, як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати та їх розстріляли в спину терористи РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, брат поранений.

    8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу села Кар'єрне Бериславського району в Херсонській області зазнали поранень троє дітей. У селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина зазнала мінно-вибухових травм внаслідок обстрілів окупантів.

    9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області поранена 9-річна дитина.

    Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 із них зруйновані вщент.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    Скількох дітей вбили рашисти: оновлена статистика