Скількох дітей вбили рашисти: оновлена статистика

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 176 дітей. Ще 336 зазнали поранень на ранок 10 квітня, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 108, Київській – 93, Харківській – 76, Чернігівській – 51, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях», – ідеться в повідомленні.

4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток із братом йшли до магазину й побачили, як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати та їх розстріляли в спину терористи РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, брат поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу села Кар'єрне Бериславського району в Херсонській області зазнали поранень троє дітей. У селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина зазнала мінно-вибухових травм внаслідок обстрілів окупантів.

9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області поранена 9-річна дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 із них зруйновані вщент.

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