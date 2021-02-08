Опальну професорку Більченко відсторонили від занять в університеті Драгоманова

Більченко продовжує писати на тему властивого їй бачення України, Росії та майбутнього

Професорка культурології Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенія Більченко наразі є відстороненою від проведення занять зі студентами. Її викладені в публічному доступі лекції вивчаються експертами.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Групу перевірки вона називає «робочою групою невідомих експертів з невідомих мені організацій».

«Не звільнили. Не можуть мене звільнити: немає такої статті «за пост у фейсбуці». Всі мої 28 навчальних програм – в порядку (так, вам не почулося). Тимчасово відсторонили від викладання. Вчуся в'язати гачком. Є спроба надати справі політичного оберту і від мовного цькування перейти до пошуку «неблагонадійної» інформації в моїх відкритих лекціях», – заявила викладачка.

Інформація щодо діяльності робочої групи є й на університетському сайті.

Своєю чергою Більченко продовжує писати на тему властивого їй бачення України, Росії та майбутнього.

Зокрема, вона оприлюднила «Лист вчителю», де вибачилась за те, що підтримувала Майдан, перед своїм науковим керівником Віктором Малаховим, котрий з політичних міркувань виїхав з України після Революції Гідності, й погодилася з ним у тому, що Росію не можна ділити на «гарну» й «погану», а відмежовування від Росії нібито призведе до появи на місці на місці України «чужої країни», «чужої» для них обох та для «багатьох співвітчизників».

Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.

Раніше Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави.

Зокрема, Більченко вважає Україну «онкохворою американською колонією».