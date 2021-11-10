Шевченко ніжно привітав старшого сина з днем народження (фото)

Своє повідомлення знаменитий футболіст написав англійською

Новоспечений головний тренер «Дженоа» футболіст Андрій Шевченко привітав свого сина Крістіана із 15-річчям. Повідомлення відомий спортсмен розмістив на сторінці в Instagram і опублікував спільне фото з іменинником.

«Із 15-м днем народження, Крістіане! Ми так пишаємося тобою. Продовжуй тягнутися до зірок. Ми любимо тебе», – написав Шевченко.

Своє повідомлення знаменитий футболіст написав англійською.

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Андрій Шевченко разом з дружиною Крістен Пазік виховують чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Александра та Райдер-Габріеля.

Як раніше повідомлялося, Андрій Шевченко, який у серпні не дочекався пропозиції від Української асоціації футболу і залишив збірну України, призначений головним тренером найстарішого клубу Італії «Дженоа».

До слова, колишній тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook показав спільне фото з рідними. На світлині Шевченко позує з мамою Любов'ю Миколаївною, сестрою Оленою, її чоловіком Андрієм та племінницею Анастасією.

Нагадаємо, раніше український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину з днем народження. На сторінці у Facebook спортсмен зворушливо звернувся до Крістен Пазік.

Також дружина колишнього головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцмережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.