Львівські медики розповіли, як почуваються діти після вакцинації

Підлітків в Україні вакцинують лише Comirnaty від Pfizer/BioNTech

На сьогодні Covid-щеплення вже отримали 367 дітей

Вакцинація підлітків від коронавірусу у Львові проходить лише за присутності батьків чи опікунів. Про це повідомили у Львівській міськраді.

На сьогодні Covid-щеплення вже отримали 367 дітей. Більшість з них – вакциновані обома дозами препарату.

«Усі діти, які вже отримали щеплення у Львові, не мали жодних незвичних реакцій на вакцину. Лікарі наголошують, щоб отримати вакцинацію від коронавірусу, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань», – повідомили у міському управлінні охорони здоров'я.

Нагадаємо, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.

З липня 2021 року в Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей пріоритетних груп – тих, які мають супутні важкі недуги чи виїжджають за кордон на навчання, міжнародні спортивні змагання або разом із родинами на постійне проживання. А вже з кінця жовтня 2021 року у країні дозволили щепити всіх охочих підлітків.

Перед вакцинацією батьки разом із дитиною обов'язково повинні піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність усіх вікових рутинних щеплень. Якщо підліток їх не має, то потрібно щепитись, а тоді вже через 14 днів отримати дозу вакцини проти від коронавірусу.

Дітей щеплять проти Covid-19 лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду. Підлітків в Україні вакцинують лише Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Його безпека та ефективність є доведеною низкою досліджень.

Інтервал між дозами препарату становить 21–28 діб. Дозування для дітей є таким самим, як і для дорослих – 0,3 мілілітра.

Вакцинуватися можна у будь-якому пункті вакцинації. Про всі деталі вакцинації слід запитувати у своїх сімейних лікарів.

Нагадаємо, докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова заявиа, що у 60-70% дітей уже є антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, Ізраїль розпочинає вакцинацію дітей віком 5-11 років.

Як відомо, у США дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

Крім того, у Венесуелі почалася вакцинація від коронавірусу дітей віком від двох років.

Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.