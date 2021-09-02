Андрій Шевченко показав своїх найближчих родичів (фото)

На фото Шевченко з мамою та родиною сестри

Екстренер національної збірної опублікував фото, яке назвав Family dinner in Kiev

Колишній тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook показав спільне фото з рідними. На світлині Шевченко позує з мамою Любов'ю Миколаївною, сестрою Оленою, її чоловіком Андрієм та племінницею Анастасією.

«Родинна вечеря у Києві, люблю вас» – підписав фото Шевченко.

Нагадаємо, раніше український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину з днем народження. На сторінці у Facebook спортсмен зворушливо звернувся до Крістен Пазік.

Також дружина колишнього головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцмережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.

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