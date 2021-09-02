  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Андрій Шевченко показав своїх найближчих родичів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На фото Шевченко з мамою та родиною сестри - Андрій Шевченко показав своїх найближчих родичів (фото)
    На фото Шевченко з мамою та родиною сестри
    Фото Андрій Шевченко/ Facebook

    Екстренер національної збірної опублікував фото, яке назвав Family dinner in Kiev

    Колишній тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook показав спільне фото з рідними. На світлині Шевченко позує з мамою Любов'ю Миколаївною, сестрою Оленою, її чоловіком Андрієм та племінницею Анастасією.

    «Родинна вечеря у Києві, люблю вас» – підписав фото Шевченко.

    Нагадаємо, раніше український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину з днем народження. На сторінці у Facebook спортсмен зворушливо звернувся до Крістен Пазік.

    Також дружина колишнього головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцмережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.

    Читайте також:
    Теги: Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Андрій Шевченко показав своїх найближчих родичів (фото)