Штрафи для роботодавців: за «неправильні» вакансії доведеться платити

З 8 січня роботодавці можуть бути оштрафовані на 65 тис. грн

Починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка. Про це стало відомо у відповідних змінах Закону України «Про рекламу».

Зокрема у Статті 24-1. Реклама послуг із працевлаштування зазначається: «Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», – йдеться у статті закону.

До слова, з 1996 року в країні діє закон про дискримінацію вакансій за ознакою раси, статі, кольору шкіри, релігійних та політичних переконань. І вже на другому тижні 2022 року набирають чинності поправки до цього закону, згідно з якими роботодавців можна буде притягти до відповідальності за порушення цієї норми.

Роботодавців каратимуть штрафом, сума якого досягатиме десятикратного розміру мінімальної зарплати, – 65 тисяч гривень.

Порядок стягнення штрафів уже затвердило Мінекономіки. Так, викриття порушників закону покладено на інспекторів Держпраці, які складатимуть розпорядчий документ щодо штрафу на підставі акта перевірки. Роботодавець повинен буде сплатити штраф до держбюджету за місцем державної реєстрації юрособи або фізособи-підприємця протягом 15 днів з отримання розпорядчого документа Держпраці.

Якщо роботодавець проігнорує сплату штрафу, кошти будуть стягнуті у судовому порядку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).