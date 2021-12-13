Митники почали штрафувати власників ще одного виду «євроблях»

Машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять та оформлять відповідний протокол

В Україні працівники митниці почали ловити та штрафувати власників мікроавтобусів на європейський реєстрації. Про це повідомляє ubr із посиланням на громадську організацію «АвтоЄвроСила».

Йдеться про мікроавтобуси, які були спочатку виготовлені на заводі та куплені, як вантажні. Згодом багато таких машин було завезено українцями з Європи і перероблено тут у пасажирські.

Розмитнити легально їх не можна. Тому нерідко водії та митні брокери вдавалися до різноманітних схем, які почали спливати у зв'язку з бумом на розмитнення «євроблях».

«Митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років від часу розмитнення авто. Машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять та оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка розмитнила. Наразі розмитнити вантажний бус, який не відповідає «Євро-5», неможливо. Його за законом ніхто розмитнити, на жаль, не може», – розповідають в організації.

У власників таких автомобілів є два варіанти, як не отримати штраф:

відмовитися від авто на користь держави: привезти машину просто на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити так зобов'язання перед митницею;

передати авто державі в особі однієї з військових частин для використання в зоні ООС.

Нагадаємо, співробітники Укртрансбезпеки та патрульна поліція почали масово штрафувати нелегальних перевізників.

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