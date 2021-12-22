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    Жінки, що працюють, зобов'язані стати на військовий облік. Перелік професій

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    Взяттю на облік підлягають жінки, що мають професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю - Жінки, що працюють, зобов'язані стати на військовий облік. Перелік професій
    Взяттю на облік підлягають жінки, що мають професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю
    фото з відкритих джерел

    Контролювати процес взяття працівниць на військовий облік мають роботодавці

    17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони №133. Ним затверджено перелік галузей і професій за якими працюючі жінки мають перебувати на військовому обліку.

    Згідно з наказом, взяттю на облік підлягатимуть жінки, що мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України. Також враховуватиметься придатність до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (до 60 років).

    До переліку увійшли 35 галузей господарської діяльності та сотні різноманітних професій – від громадського харчування до видавництва та поліграфії. Завдяки цьому на військовому обліку мають перебувати як керівництво підприємств зазначених галузей, так і співробітниці робочих професій та спеціалісти.

    Контролювати процес взяття жінок на військовий облік мають роботодавці. В разі невиконання цього зобов’язання їх штрафуватимуть на суму від 5100 до 8500 грн.

    Саму працівницю, що ухилятиметься від військового обліку очікуватиме штраф від 850 до 1710 грн.

    Тож, віднині роботодавцям доведеться перевіряти наявність документів про перебування на військовому обліку не лише в чоловіків, а і в жінок, якщо вони працевлаштовуються на посаду (професію) яка є в Переліку. Жінок, які вже працюють на цих посадах, роботодавець має повідомити про їх обов’язок стати на військовий облік.

    Подробиці та перелік документів, необхідних для взяття на облік, варто уточнювати у Центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації (колишніх військоматах).

    Зазначимо, що наказ Міноборони №133 наразі відсутній у переліку наказів за 2021 рік на офіційному сайті відомства.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

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    Теги: Міноборони наказ військомат штраф
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    Жінки, що працюють, зобов'язані стати на військовий облік. Перелік професій