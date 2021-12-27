Чоловік задля розваги п’ять разів повідомив у поліцію, що вбив дружину. Як його покарали

Жартівнику призначили покарання у вигляді виправних робіт на пів року

У повідомленні мешканець Рівненщини назвав місце злочину

На Рівненщині чоловіку суд призначив пів року виправних робіт за те, що задля розваг той п’ять разів напідпитку дзвонив у поліцію та казав, що вбив свою дружину. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує «Суспільне».

Інцидент стався у селі Устя Рівненського району третього листопада 2021 року. Чоловік разом із друзями відпочивав у альтанці неподалік річки Корчик. Близько 19:00 він п’ять разів зателефонував до районного відділку поліції та казав, що вбив свою дружину. У повідомленні він також зазначав, де це сталось, – ідеться у вироку суду.

Коли поліція виїхала на місце ймовірної події, заявник сказав, що таким чином вирішив розважитись. На чоловіка за свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину відкрили кримінальне провадження, потім справу передали в суд.

У суді обвинувачений свою провину визнав, «щиро каявся, сприяв повному та всебічному розкриттю кримінального правопорушення», – ідеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до рішення суду, чоловікові призначили покарання у вигляді виправних робіт на пів року та із врахуванням на користь держави 10% від його заробітку.

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