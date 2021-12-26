Комісар пояснив, навіщо жінок візьмуть на військовий облік

Наразі не йдеться про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії

Знання ресурсів держави важливе для розуміння потенціалу, які спеціалісти є в країні

Українських жінок і раніше брали на військовий облік – наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності. Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту «забуксувало», коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових. Про це розповів військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко, пише «РБК-Україна».

При цьому він додав, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому випадку залучатись до оборони держави.

«Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань – ніби «нові правила» означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом», – заявив Куценко.

Він зазначив, що в даному випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії.

Нагадаємо, Міноборони виступило з роз'ясненнями про військовий облік жінок.

Відомо, що вагітних та жінок із малолітніми дітьми також братимуть на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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