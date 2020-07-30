МОЗ повідомило, скільки препаратів від Covid-19 досліджують в Україні



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Клінічні випробування - це тривалий процес. - МОЗ

В Україні зареєстровано чотири клінічні дослідження вітчизняних лікарських засобів - Комаріда

В Україні станом на 30 липня тривають чотири клінічні дослідження препаратів для лікування Covid-19.

Про це повідомив генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Олександр Комаріда під час пресконференції в Укрінформі.

«У нас зараз зареєстровано чотири клінічні дослідження саме вітчизняних лікарських засобів і міністерство уважно слідкує за цією інформацією, всіляко підтримує виробників і надає всю необхідну допомогу в межах чинного законодавства», - сказав він.

Комаріда наголосила, що клінічні випробування - це тривалий процес.

Зазначимо, що іще на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу.

А вже 10 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування Covid-19 і додало до нього новий препарат - «Фавіпіравір».

Наприкінці травня стало відомо, що Плаквеніл, який використовують в Україні при лікуванні Сovid-19, лише збільшує смертність. Також повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

До слова, Велика Британія замовила 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

Також у ВООЗ повідомили, коли розпочнеться масова вакцинація від коронавірусу.

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.

Коронавірус в Україні

Всього 68794

Одужали 38154

Хворіють 28967

Померли 1673

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До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.



