«Сім мішків гречаної вовни». Оприлюднено імена найбалакучіших нардепів (список)

Загалом у листопаді 2021 року народні депутати виступали 1147 разів

Найбалакучішою парламентаркою протягом листопада у Верховній Раді була лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані опубліковані всеукраїнською громадянською мережею Опора.

«Загалом найдовше у стінах Ради виступала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 29 виступів або 1 година 26 хвилин», ­– зазначається у повідомленні.

Загалом у листопаді 2021 року народні депутати виступали 1147 разів загальною тривалістю трохи більше 23 годин.

На другому місці за балакучістю Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа – За життя») – 50 виступів та 55 хвилин, далі – Михайло Цимбалюк (ВО «Батьківщина») – 27 виступів та 50 хвилин. До першої п’ятірки спікерів цього місяця також належать Олександр Колтунович («Опозиційна платформа – За життя») – 38 виступів та 46 хвилин та Сергій Соболєв (ВО «Батьківщина») – 33 виступи та майже 42 хвилини.

графіка: oporaua.org

Як раніше повідомлялося, народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич найбільше з усіх нардепів говорив у Верховній Раді дев'ятого скликання. Його виступи за два роки роботи парламенту разом тривали майже 16 годин.

До слова, народний депутат від «Опозиційна платформа за життя» Олександр Колтунович під час розгляду правок і пропозицій до бюджету на 2022 рік дозволив собі нецензурні висловлювання.