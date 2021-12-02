«Слуга» Юраш не зміг назвати суму прожиткового мінімуму для українців (відео)

Юраш: «Він десь 1000 гривень»

В Україні з 1 грудня 2021 року збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 379 гривень до 2 481 гривні.

Утім, не усі депутати володіють інформацією, який прожитковий мінімум встановлений для українців.

«Слуга» Святослав Юраш не зміг відповісти журналістам, яка мінімальна сума для життя встановлена в Україні. На відео, яке оприлюднив «Інформатор», Юраш не дав прямої відповіді на питання.

Юраш попросив журналіста не влаштовувати програму «Що? Де?Коли?» і не ставити йому такі питання.

«Ваші колеги постійно запитують про ціни на хліб і молоко. Він десь 1000 гривень (прожитковий мінімум – ред.)», – сказав Юраш.

Більшість опитаних нардепів також не могли точно відповісти на питання, скільки ж зараз в Україні становить прожитковий мінімум. Зокрема «слуга» Владлен Неклюдов заявив, що він в цьому питанні не фахівець, але «точно знає, що він повинен бути вищим».

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко назвав прожитковий мінімум для українців.

Раніше «Слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти.

До слова, сьогодні Верховна Рада готується до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік.