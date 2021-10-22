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    Депутат від ОПЗЖ нецензурно вилаявся під час виступу в Раді (відео)

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    Депутат від ОПЗЖ Колтунович матюкнувся під час засідання Ради - Депутат від ОПЗЖ нецензурно вилаявся під час виступу в Раді (відео)
    Депутат від ОПЗЖ Колтунович матюкнувся під час засідання Ради
    фото скріншот відео

    Політик через гамір в залі не розчув, що обговорювали депутати

    Народний депутат від «Опозиційна платформа за життя» Олександр Колтунович під час розгляду правок і пропозицій до бюджету на 2022 рік дозволив собі нецензурні висловлювання. Коли голова парламенту Руслан Стефанчук надав йому слово, Колтунович не зрозумів, про що йдеться

    «Я прошу вибачення, дорогі колеги, ще раз номер правки», – перепитав нардеп. На що спікер відповів:«та яка різниця, 764?».

    Політик вчергове не розчув і вирішив пропустити виступ. «Пропускаю, пропускаю, б**», – сказав він.

    Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий нецензурно висловлювався під час сесії міськради.

    Нагадаємо, Кива з матюками й погрозами відповів на звинувачення СБУ.

    До слова, на Закарпатті суд виписав чоловіку штраф за матюки в соцмережі.

    Читайте також: Дістали. Чому влада перейшла на матюки?
    Теги: депутат Опозиційна платформа — За життя Руслан Стефанчук
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    Депутат від ОПЗЖ нецензурно вилаявся під час виступу в Раді (відео)