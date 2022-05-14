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    Синоптик попередила про погіршення погоди на вихідні: де дощитиме

    Синоптик попередила про погіршення погоди на вихідні: де дощитиме
    фото: glavcom.ua

    Температура повітря вночі очікується +7...+11, вдень +18...+22 градусів

    В Україні 15 травня очікується сильний рвучкий вітер, подекуди йтимуть дощі, можливі грози. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

    «Вітер буде рвучким, часом із сильними поривами, північно-західного напрямку», – розказала вона.

    За прогнозом Діденко, дощі завтра передбачаються у Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій областях, місцями на Київщині, Чернігівщині, Черкащині. Можливі грози. На решті території, за словами Наталки Діденко, буде сухо.

    «Температура повітря вночі очікується +7...+11, вдень +18...+22 градусів. У південній частині та на південному заході вночі +9...+14, вдень +20...+25 градусів», - додала вона.

    У Києві 15 травня серйозних дощів не буде. Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря протягом неділі коливатиметься в межах +18+20 градусів.

    Як раніше повідомлялося, в Україні у найближчі вихідні очікуються дощі, а з початку наступного тижня – похолодання.

    Теги: прогноз погоди Україна Наталка Діденко #stoprussia
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    Синоптик попередила про погіршення погоди на вихідні: де дощитиме