Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента
Крон-принц Абу-Дабі Мухаммад ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайян, є молодшим братом, померлого напередодні шейха
Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна. Про це повідомляє державне інформаційне агентство WAM.
«Його Високість шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян був одноголосно обраний президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб змінити покійного шейха Халіфа Бін Заїда аль-Нахайяна», - йдеться у повідомленні.
Крон-принц Абу-Дабі Мухаммад ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайян, є молодшим братом, померлого напередодні шейха Халіфи ібн Заїд Аль Нахайяна.
Як повідомлялося, президент Об'єднаних Арабських Еміратів, емір Абу-Дабі, шейх Халіфа бін Заєд аль-Нахайян помер у віці 73 роки.