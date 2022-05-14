Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента

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«Його Високість шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян був одноголосно обраний президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб змінити покійного шейха Халіфа Бін Заїда аль-Нахайяна», - йдеться у повідомленні.

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