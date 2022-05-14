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    Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента

    Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента
    фото: wam.ae

    Крон-принц Абу-Дабі Мухаммад ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайян, є молодшим братом, померлого напередодні шейха

    Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна. Про це повідомляє державне інформаційне агентство WAM.

    «Його Високість шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян був одноголосно обраний президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб змінити покійного шейха Халіфа Бін Заїда аль-Нахайяна», - йдеться у повідомленні.

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    Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента
    Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента
    Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента

    Крон-принц Абу-Дабі Мухаммад ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайян, є молодшим братом, померлого напередодні шейха Халіфи ібн Заїд Аль Нахайяна.

    Як повідомлялося, президент Об'єднаних Арабських Еміратів, емір Абу-Дабі, шейх Халіфа бін Заєд аль-Нахайян помер у віці 73 роки.

    Теги: ОАЕ #stoprussia
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    Об'єднані Арабські Емірати оголосили ім’я нового президента