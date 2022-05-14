Евакуація воїнів з «Азовсталі»: рідні захисників закликали Китай вплинути на Путіна

Родичі військових, які перебувають на «Азовсталі», закликали президента Китаю вплинути на главу РФ й провести процедуру екстракції до третьої країни

Родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

«Сьогодні ми звертаємося до Сі Цзіньпіня. З таким, що він є економічним партнером Путіна, і Путін може піти з ним на діалог. Тому ми дуже просимо його провести цей плідний діалог і за допомогою процедури extraction вивезти наших бійців до третьої країни, якою може бути Туреччина. Ердоган не проти цієї екстракції. Звертаємо вашу увагу, просимо вас», – заявили родичі військових з «Азовсталі».

Рідні захисників Маріуполя висловили сподівання, що їхні думки у світі поділяються, а «Азовсталь» стала кричущою точкою світового масштабу.

Дружина одного з військовослужбовців, який захищає Маріуполь й зараз перебуває на «Азовсталі», Юлія Тарасенко розповіла, що чоловік їй писав про те, «якщо є пекло на землі, то я його бачив». Вона зазначила, що захисники міста довели усьому світові, що вони – міцніші за сталь.

Родичі воїнів подякували президентам Туреччини та Франції за гуманітарну місію з порятунку захисників, однак вважають, що залишилась людина, яка має найбільший сьогодні вплив на Путіна – це лідер Китаю. За їхніми словами, президент Росії не зможе відмовити Сі Цзіньпіню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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