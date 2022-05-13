Синоптики прогнозують дощі: якою буде погода на вихідних

З вівторка в Україну прийде нова повітряна маса

В Україні у найближчі вихідні очікуються дощі, а з початку наступного тижня - похолодання. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

14 травня

У суботу в Україні вдень температура повітря становитиме +18+24 градуси, а у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +20 +26 градусів. Вночі в середньому +10 +12.

Завтра пройдуть періодичні дощі, а в центральних та східних областях, найближчої ночі в Одеській області можливі сильні зливи. На решті території України - місцями локальні дощі, вдень у західній частині - без істотних опадів. Вітер буде переважно з північного заходу, часом рвучким, проте сильних шквалів не очікується.

У Києві вдень без опадів, вночі дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +20 +22, вночі +10 +12.

15 травня

У неділю в країні опади дещо зменшаться, лише у північних регіонах і в Харківській області ймовірні періодичні дощі, температура повітря особливо не зміниться. У денні години вона коливатиметься в межах від +18+22 градусів, а вночі +8 +12. У суботу буде трохи тепліше, в неділю буде прохолодніше.

У Києві в неділю практично без опадів. Вдень температура повітря складатиме +19 +21, вночі +10 +12 градусів.

За повідомленням Діденко, з вівторка в Україну прийде нова повітряна маса, тому відчутно похолодає. Найпрохолоднішою буде середа, 18-те травня, проте ближче до наступних вихідних температура повітря знову підвищиться.