Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що наприкінці березня Україну засипле снігом

З наступного тижня в Україні очікується похолодання та навіть сніг. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

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За її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня.

«Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», – зазначила синоптик.

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Прогноз погоди на 23 березня

Завтра ж, за даними Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.

По всій Україні переважатиме суха погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний.

У Києві завтра очікується +15...+17 градусів. Без істотних опадів, каже синоптик.

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«Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами», – резюмувала Діденко.

22 березня також святкують Всесвітній день води, каже синоптик.

Нагадаємо, що 22 березня християни за церковним календарем відзначають велике свято – Сорока севастійських мучеників або Сорока Святих. У цей день жінки просять у 40 мучеників захистити чоловіків та синів на війні.

До слова, сьогодні Росію сколихнув потужний землетрус.