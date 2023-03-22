Росію сколихнув сильний землетрус
На Магадані стався другий землетрус за кілька днів
На сході Росії, за 159 кілометрів від селища Омсукчан Магаданської області, стався землетрус магнітудою 4,9. Про це повідомляється на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Землетрус стався на глибині 13 кілометрів. Імовірно, підземні поштовхи могли відчути деякі мешканці, а також свійські тварини.
Про постраждалих та руйнування повідомлень немає.
Це вже другий землетрус у регіоні за кілька днів. 19 березня магнітуда землетрусу неподалік селища Омсукчан склала 5,1 бала.
Як повідомлялося, країни Центральної Азії сколихнув сильний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,8 бала зафіксували у переважній частині Пакистану. Епіцентр землетрусу розташований на півночі Афганістану – там магнітуда становила 7,8 бала. Також поштовхи відчувалися в низці сусідніх країн: Туркменістані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Китаї та Індії.
Нагадаємо, що в Румунії 20 березня стався сильний землетрус. Також 18 березня в Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів, є жертви.
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