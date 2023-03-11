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На території Лаври виявлено 36 незаконних новобудов – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
На території Лаври виявлено 36 незаконних новобудов – ЗМІ
Аудитори виявили факти незаконної передачі у користування пам’яток культурної спадщини
фото з відкритих джерел

Керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП знищило пам’ятку архітектури

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Зокрема, як вдалося з’ясувати LB.ua з власних джерел, йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

На території Лаври виявлено 36 незаконних новобудов – ЗМІ фото 1
На території Лаври виявлено 36 незаконних новобудов – ЗМІ фото 2

Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто не мають прямого стосунку до чернечого життя чи побуту.

Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури – старовинну огорожу на вулиці Ближньопечерській.

Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

Теги: церква православна церква свято лавра

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